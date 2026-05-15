ЦАХАЛ нанес удар по главарю военного крыла ХАМАСа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац объявили, что силы ЦАХАЛа нанесли удар по Изз ад-Дину аль-Хаддаду – главарю военного крыла ХАМАСа и одному из организаторов резни 7 октября.

В официальном заявлении подчеркивается: "Хаддад нес ответственность за убийства, похищения и причинение вреда тысячам израильских граждан и солдат ЦАХАЛа. Он удерживал наших заложников в условиях крайней жестокости, направлял террористические атаки против наших сил и отказывался выполнять соглашение, инициированное президентом США Трампом, о разоружении ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы. Это чёткий сигнал всем убийцам, покушающимся на наши жизни: рано или поздно Израиль настигнет вас".