Перехвачены несколько БПЛА, запущенных в направлении сил ЦАХАЛа на юге Ливана
время публикации: 15 мая 2026 г., 18:47 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 18:47
Военно-воздушные силы ЦАХАЛа успешно перехватили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении района на юге Ливана, где действуют силы ЦАХАЛа.
В течение последних суток террористическая организация "Хизбалла" предприняла несколько атак, задействовав беспилотники и дроны-камикадзе. Зафиксированы падения в непосредственной близости от израильских сил.
Сигналы воздушной тревоги на территории Израиля не активировались.