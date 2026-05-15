Перехвачены несколько БПЛА, запущенных в направлении сил ЦАХАЛа на юге Ливана

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа успешно перехватили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении района на юге Ливана, где действуют силы ЦАХАЛа.

В течение последних суток террористическая организация "Хизбалла" предприняла несколько атак, задействовав беспилотники и дроны-камикадзе. Зафиксированы падения в непосредственной близости от израильских сил.

Сигналы воздушной тревоги на территории Израиля не активировались.