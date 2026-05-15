Индекс потребительских цен в Израиле вырос в апреле на 1,2%

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за апрель: этот показатель вырос в апреле на 1,2% по сравнению с мартом. В годовом исчислении, с апреля 2025 года по апрель 2026 года, индекс потребительских цен вырос на 1,9%.

Наибольшее влияние на повышение индекса цен в апреле оказало подорожание свежих фруктов на 7,8%, подорожание транспорта на 4,9%, подорожание развлечений и культурных мероприятий на 3,4%, подорожание на 2,4% одежды и обуви. Эксплуатация жилья выросла в цене на 0,5%, а вот услуги здравоохранения подешевели – хотя и всего на 0,1%.

В сфере аренды жилья: арендаторы, которые возобновили договор на аренду квартиры, заплатили, по данным ЦСБ, на 2,6% больше, тогда как новые арендаторы, которые заключили первый договор, заплатили на 3,6% больше.

Индекс цен на строительные материалы для строительства жилья вырос в апреле на 1,1%. С начала года этот показатель вырос на 1,6%, а за последние 12 месяцев – на 3%. Расходы на зарплаты в строительной отрасли, по данным ЦСБ, выросли за год на 4,7%, причем на 0,9% только в апреле.

Наиболее заметно подорожали: гидроизоляционные материалы – на 13,8%; бетонные изделия – на 4,1%; краски – на 3,6%; облицовочный камень – на 2,5%; готовый бетон – на 2,4%; строительная арматура – на 2,3%. При этом цены на металлические сетки и каркасы снизились на 1,1%.