x
15 мая 2026
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 14:57
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Индекс потребительских цен в Израиле вырос в апреле на 1,2%

Цены
время публикации: 15 мая 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 14:40
Индекс потребительских цен в Израиле вырос в апреле на 1,2%
Michael Giladi/Flash90

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за апрель: этот показатель вырос в апреле на 1,2% по сравнению с мартом. В годовом исчислении, с апреля 2025 года по апрель 2026 года, индекс потребительских цен вырос на 1,9%.

Наибольшее влияние на повышение индекса цен в апреле оказало подорожание свежих фруктов на 7,8%, подорожание транспорта на 4,9%, подорожание развлечений и культурных мероприятий на 3,4%, подорожание на 2,4% одежды и обуви. Эксплуатация жилья выросла в цене на 0,5%, а вот услуги здравоохранения подешевели – хотя и всего на 0,1%.

В сфере аренды жилья: арендаторы, которые возобновили договор на аренду квартиры, заплатили, по данным ЦСБ, на 2,6% больше, тогда как новые арендаторы, которые заключили первый договор, заплатили на 3,6% больше.

Индекс цен на строительные материалы для строительства жилья вырос в апреле на 1,1%. С начала года этот показатель вырос на 1,6%, а за последние 12 месяцев – на 3%. Расходы на зарплаты в строительной отрасли, по данным ЦСБ, выросли за год на 4,7%, причем на 0,9% только в апреле.

Наиболее заметно подорожали: гидроизоляционные материалы – на 13,8%; бетонные изделия – на 4,1%; краски – на 3,6%; облицовочный камень – на 2,5%; готовый бетон – на 2,4%; строительная арматура – на 2,3%. При этом цены на металлические сетки и каркасы снизились на 1,1%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 мая 2026

Чем лечить "голландскую болезнь" в Израиле и как оправдать повышение цен. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 апреля 2026

Инфляция в первый месяц войны ниже ожиданий. ЦСБ пришлось изменить систему расчета
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 марта 2026

Перед войной с Ираном инфляция выросла на 0,2%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 февраля 2026

Индекс потребительских цен снизился на 0,3%: что подорожало, что подешевело