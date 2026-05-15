Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1542-й день войны

Минобороны РФ 15 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны за последние три дня утверждается: : "С 12 по 15 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области. За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен". Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили более 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное Запорожской области. За неделю нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 1940 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 146 520 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 719 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 936 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 649 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.