Генштаб ЦАХАЛа провел внезапную проверку боеготовности на восточной границе

В пятницу, 15 мая, состоялась внезапная проверка боеготовности под руководством начальника генерального штаба в рамках учений "Сера и пламень". Целью учений была проверка готовности структур генштаба ЦАХАЛа и подразделений к реагированию на внезапное обострение ситуации на восточной границе – в зоне ответственности 96-й и 80-й дивизий.

В ходе учений отрабатывались различные оперативные сценарии, в числе которых: проникновение боевиков в приграничные населенные пункты, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также ликвидация кризисных ситуаций в районе отелей и предприятий Мертвого моря.

В рамках учений ВВС задействовали истребители и боевые вертолеты, нанесшие десятки авиаударов в кратчайшие сроки. Кроме того, отрабатывалась высадка вертолетного десанта для немедленного вмешательства в развитие событий в гражданском секторе. В частности, спецназ ВВС отработал сценарий ликвидации террористов, проникших в один из приграничных отелей.

Подразделения регулярных войск и резерва прибыли в заданные районы в минимальные сроки. Уровень явки резервистов в бригадах "Давид" составил около 100%.

Согласно предварительным итогам учений, внедрение новых оборонных стратегий, разработанных с учетом событий 7 октября, а также создание новых структур для усиления восточной границы, обеспечили успешное выполнение задач по отражению внезапной атаки.

ЦАХАЛ проведет глубокий анализ результатов учений.