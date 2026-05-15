Художественная гимнастика. Мейталь Сумкин пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Одна из сильнейших гимнасток Израиля Мейталь Сумкин пропустит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

По данным "Исраэль А-Йом", спортсменка страдает от хронической травмы и не смогла набрать хорошую форму.

Чемпионат Европы пройдет в Варне в конце мая.