Предъявлены обвинения жителю Ришон ле-Циона, угрожавшему убить Нетаниягу

Полиция сообщает, что 13 октября, в день визита президента США Дональда Трампа, около входа на военный объект в центре Тель-Авива был задержан 46-летний житель Ришон ле-Циона, угрожавший убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и других должностных лиц.

Подозреваемый был допрошен в полицейском участке и впоследствии доставлен в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 15 октября.

Сегодня Тель-Авивская окружная прокуратура предъявила подозреваемому обвинение и подала ходатайство о его заключении под стражу до окончания судебного разбирательства.