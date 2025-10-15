x
Предъявлены обвинения жителю Ришон ле-Циона, угрожавшему убить Нетаниягу

Полиция
Прокуратура
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:32
Полиция сообщает, что 13 октября, в день визита президента США Дональда Трампа, около входа на военный объект в центре Тель-Авива был задержан 46-летний житель Ришон ле-Циона, угрожавший убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и других должностных лиц.

Подозреваемый был допрошен в полицейском участке и впоследствии доставлен в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 15 октября.

Сегодня Тель-Авивская окружная прокуратура предъявила подозреваемому обвинение и подала ходатайство о его заключении под стражу до окончания судебного разбирательства.

