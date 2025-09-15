Увольнение Баарав-Миары: правительство объявило свои условия

Правительство Израиля представило Высшему суду справедливости (БАГАЦ) свой ответ на вердикт по вопросу об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

В вердикте правительства говорится о принципиальном согласии передать рассмотрение этого вопроса комиссии во главе с бывшим главой Верховного суда Ашером Грунисом, как рекомендовал БАГАЦ 1 сентября. Вместе с тем, в своем ответе правительство озвучило ряд условий. Например, оно требует, чтобы комиссия могла собраться и принять решение без участия бывшего министра юстиции, который, согласно правилам, должен быть частью комиссии.

Требование правительства обойтись без экс-министра юстиции связано с тем, что правительству не удалось найти ни одного бывшего профильного министра, который согласился бы поддержать инициативу по увольнению юридического советника.

Вторым требованием правительства является завершение рассмотрения вопроса в течение двух с половиной недель. Это требование связано с тем, что в октябре 2025 года ожидается уход в отставку двух членов комиссии – профессора Рона Шапиро и главы комиссии, отставного судьи Верховного суда Ашера Груниса. Преемника должен назначить действующий глава Верховного суда Ицхак Амит, и в правительстве убеждены, что он назначит кандидата, который будет возражать против увольнения Гали Баарав-Миары.

1 сентября Высший суд справедливости вынес постановление, запрещающее правительству увольнение юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары. Коллегия из девяти судей под председательством Ицхака Амита и с участием Ноама Солберга единогласно потребовала вернуться к схеме назначений и увольнений высокопоставленных чиновников через общественную комиссию, "комиссию Груниса", созданную решением правительства за номером 2274 ("комиссию Шамгара"). В своем решении судьи подчеркнули, что не были представлены причины, оправдывающие отклонение от установленной процедуры, и призвали правительство вернуться к первоначальной схеме.

Таким образом, БАГАЦ оставил в силе промежуточное решение, запрещающее реализацию постановления правительства об отстранении юридической советницы в обход комиссии по назначениям высших государственных чиновников.

В ответе, представленном накануне, правительство называло вердикт БАГАЦа противоречащим закону, где сказано, что правительств имеет право уволить юридического советника правительства.

В заключении, представленном секретарем правительства Йоси Фуксом, говорилось о том, что все дополнительные шаги, например создание общественной комиссии и ее состав, оговорены правительством, а значит оно имеет право эти решения менять.

Ожидается, что БАГАЦ отклонит условия, представленные правительством, и распоряжение, запрещающее увольнять Гали Баарав-Миару, останется в силе.