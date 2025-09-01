x
Израиль

БАГАЦ запретил правительству увольнять юридическую советницу

Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 01 сентября 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 20:10
БАГАЦ запретил правительству увольнять юридическую советницу
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости вынес постановление, запрещающее правительству увольнение юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Коллегия из девяти судей под председательством Ицхака Амита и с участием Ноама Солберга единогласно потребовала вернуться к схеме назначений и увольнений высокопоставленных чиновников через общественную комиссию, созданную решением правительства за номером 2274 ("комиссию Шамгара"). (Бывший судья БАГАЦа Меир Шамгар возглавлял несколько общественных комиссий по различным важным событиям в истории страны. Шамгар скончался в 2019 году в возрасте 94 лет, – прим. ред.)

В своем решении судьи подчеркнули, что не были представлены причины, оправдывающие отклонение от установленной процедуры, и призвали правительство вернуться к первоначальной схеме.

Таким образом, БАГАЦ оставил в силе промежуточное решение, запрещающее реализацию постановления правительства об отстранении юридической советницы в обход комиссии по назначениям высших государственных чиновников.

Судьи БАГАЦа дали правительству время до 14 сентября, чтобы представить ответ – примут министры рекомендацию суда отменить свои решения, продвигавшие увольнение Гали Баарав-Миары, или нет. Если правительство будет настаивать на продолжении процесса отстранения юрсоветницы, государство должно представить свои аргументы под присягой до 30 октября текущего года – и все это время Баарав-Миара остается на своем посту.

