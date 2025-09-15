Массовая драка на борту самолета "Исраэйр" по пути в Румынию
время публикации: 15 сентября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 10:38
Драка с участием трех десятков пассажиров произошла минувшей ночью на борту самолета авиакомпании HelloJet, выполнявшей для авиакомпании "Исраэйр" рейс из Израиля в Бухарест.
После приземления на борт самолета была приглашена румынская полиция, которая установила семерых основных участников инцидента и выписала им штрафы в размере 4000 лей каждому (около 3300 шекелей).