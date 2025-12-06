x
06 декабря 2025
06 декабря 2025
06 декабря 2025
последняя новость: 19:37
06 декабря 2025
Спорт

Футбол. Юбилейный олимпийский гол и другие сюрпризы чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 06 декабря 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 19:37
Манчестер Сити - Сандерленд 3:0
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Сандерленд" 3:0.

Борнмут - Челсчи (Лондон) 0:0

"Челси" остался на четвертом месте.

Эветон (Ливерпуль) - Ноттингем Форест 3:0

Шон Дейч впервые вернулся на стадион "Эвертона" и возвращение оказалось неудачным. "Ириски" разгромили команду своего бывшего наставника.

Манчестер Сити - Сандерленд 3:0

"Черные коты" портили нервы многим фаворитам в этом сезоне. Но сегодня у них шансов не было. "Горожане" одержали уверенную победу "на классе".

Гости нанесли 1 удар в створ ворот за весь матч.

"Манчестер Сити" поднялся на второе место, сократив отставание от "Арсенала" до 2 очков.

Ньюкасл - Бернли 2:1

На 31-й минуте Бруну Гимараэнш открыл счет, забив прямо с углового (олимпийский гол) (чистый лист).

Это 20-й гол прямым ударом с углового в истории Премьер-лиги и первый, забитый футболистом "Ньюкасла".

Тоттенхэм (Лондон) - Брентфорд 2:0

