В Иерусалиме проходят переговоры Нетаниягу и Рубио

В понедельник, 15 сентября, в резиденции премьер-министра в Иерусалиме проходят переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Марко Рубио, прибывшего в Израиль накануне.

Главными темами переговоров являются война в Газе, судьба заложников, удерживаемых террористами, и последствия израильского удара по штабу ХАМАСа в столице Катара.

Вчера Нетаниягу и Рубио вместе побывали около Стены Плача в Иерусалиме.

Запланирована встреча Рубио с семьями заложников.

В расписании визита также значатся встречи с президентом Израиле Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, которому поручено ведение переговоров по Газе.

Рубио прибыл в Израиль в воскресенье. Визит продлится до 16 сентября.

Ранее Рубио подтвердил, что США "недовольны" ударом по Дохе, но это не меняет союзнических отношений. Он заявлял, что в Израиле намерен "получить ответы" о дальнейшей стратегии и влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе.