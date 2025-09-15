ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 15 сентября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 21:54
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером в понедельник, 15 сентября, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу террористической организации "Хизбалла" в районе Набатии на юге Ливана.
Наличие штаба "Хизбаллы" в этом районе представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.
"Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановления инфраструктуры террора по всему Ливану, подвергая при этом риску ливанских гражданских лиц и используя их в качестве живого щита. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль", - говорится в сообщении.