ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером в понедельник, 15 сентября, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу террористической организации "Хизбалла" в районе Набатии на юге Ливана.

Наличие штаба "Хизбаллы" в этом районе представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

"Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановления инфраструктуры террора по всему Ливану, подвергая при этом риску ливанских гражданских лиц и используя их в качестве живого щита. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль", - говорится в сообщении.