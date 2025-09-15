12-й канал ИТВ: Трамп знал об ударе по Катару и не сказал "Нет"

Во вторник, 9 сентября, незадолго до удара по совещанию лидеров ХАМАСа в Катаре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу инициировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и уведомил его о запланированной атаке.

Об этом сообщает 12-й канал ИТВ со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников. Детали разговора не раскрываются, однако израильские чиновники утверждают, что американскому лидеру было оставлено достаточно времени, чтобы отменить удар.

Напомним, что в Белом доме утверждали, что не знали о готовящемся ударе, и что получили информацию о нем когда израильские ракеты уже были выпущены.

Служба новостей N12 сообщает, что разговор между Нетаниягу и Трампом состоялся в 08:00 по времени Вашингтона (15:00 по Иерусалиму), за 50 минут до удара.

Согласно одному из источников, "Трамп знал об атаке до запуска ракет. Сначала состоялся разговор на между Нетаньягу и Трампом, а затем информация была передана и по военным каналам. Трамп не сказал "Нет".

Еще один источник рассказал N12, что, хотя Израиль заранее уведомил администрацию Трампа, Белый дом пытается дистанцироваться от атаки. "С нашей стороны было решено помочь им в этом", - заявил он.

Напомним, что с момента атаки глава правительства Биньямин Нетаниягу подчеркивал, что Израиль наносил удар самостоятельно.