x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 10:03
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 50-летняя Михаль Айяла Марсиано из Раананы

Полиция
Розыск
время публикации: 15 сентября 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 09:44
Внимание, розыск: пропала 50-летняя Михаль Айяла Марсиано из Раананы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 50-летней Михаль Айялы Марсиано из Раананы. В последний раз ее видели утром 4 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.62, полная, темные волосы, темные глаза. Описания одежды нет. Известно, что на ногах у нее были черные сандалии в золочеными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-7473444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook