Внимание, розыск: пропала 50-летняя Михаль Айяла Марсиано из Раананы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 50-летней Михаль Айялы Марсиано из Раананы. В последний раз ее видели утром 4 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.62, полная, темные волосы, темные глаза. Описания одежды нет. Известно, что на ногах у нее были черные сандалии в золочеными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-7473444.