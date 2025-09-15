x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 11:30
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан квартирный вор из Исауийи: во время ареста он укусил полицейскую

Полиция
Криминал в арабском секторе
Тель-Авив
время публикации: 15 сентября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 11:27
Задержан квартирный вор из Исауийи: во время ареста он укусил полицейскую
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники тель-авивской полиции арестовали жителя Исауийи, подозреваемого в проникновении со взломом в квартиру в Тель-Авиве. Во время задержания преступник напал на сотрудницу полиции, укусил ее и угрожал ей.

Сообщение о квартирной краже в центре Тель-Авива поступило в конце июля. Сотрудники полиции из отделения "Лев Тель-Авив" совместно с криминалистами округа Яркон собрали улики с места преступления, и в ходе расследования была установлена личность подозреваемого, 24-летнего жителя Исауийи.

10 сентября подозреваемого заметили на улице Ахад а-Ам в Тель-Авиве: предположительно, он планировал взлом припаркованных автомобилей для кражи личных вещей из них.

Когда к преступнику подошли сотрудники полиции, подозреваемый начал нападать на одну из них, укусил ее за руку и пытался сопротивляться задержанию. После короткой борьбы подозреваемого заковали в наручники и доставили на допрос в отделение.

Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался, и в воскресенье обвинительное подразделение полиции Тель-Авивского округа предъявило ему обвинительное заключение. Преступнику вменяется нападение на сотрудника полиции при исполнении, сопротивление аресту, угрозы и взлом с проникновением в жилище.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

В Иерусалиме пассажир попытался угнать автобус и укусил полицейского при задержании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 марта 2024

Возле Кнессета задержан демонстрант, укусивший девушку-полицейскую
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 февраля 2023

Беспорядки в Тель-Авиве, задержаны не менее 11 митингующих
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 02 апреля 2018

В Эйлате женщина укусила полицейского