Задержан квартирный вор из Исауийи: во время ареста он укусил полицейскую

Сотрудники тель-авивской полиции арестовали жителя Исауийи, подозреваемого в проникновении со взломом в квартиру в Тель-Авиве. Во время задержания преступник напал на сотрудницу полиции, укусил ее и угрожал ей.

Сообщение о квартирной краже в центре Тель-Авива поступило в конце июля. Сотрудники полиции из отделения "Лев Тель-Авив" совместно с криминалистами округа Яркон собрали улики с места преступления, и в ходе расследования была установлена личность подозреваемого, 24-летнего жителя Исауийи.

10 сентября подозреваемого заметили на улице Ахад а-Ам в Тель-Авиве: предположительно, он планировал взлом припаркованных автомобилей для кражи личных вещей из них.

Когда к преступнику подошли сотрудники полиции, подозреваемый начал нападать на одну из них, укусил ее за руку и пытался сопротивляться задержанию. После короткой борьбы подозреваемого заковали в наручники и доставили на допрос в отделение.

Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался, и в воскресенье обвинительное подразделение полиции Тель-Авивского округа предъявило ему обвинительное заключение. Преступнику вменяется нападение на сотрудника полиции при исполнении, сопротивление аресту, угрозы и взлом с проникновением в жилище.