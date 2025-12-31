x
31 декабря 2025
Мир

Власти Италии запретили коммуне Риаче стать городом-побратимом Газы

время публикации: 31 декабря 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 19:16
Власти Италии отказались одобрить соглашение о городах-побратимах между Риаче и Газой. Министр по делам регионов и автономий Роберто Кальдероли направил мэру коммуны Риаче Миммо Лучано письмо, в котором сообщил, что МИД Италии выдал отрицательное заключение по этой инициативе.

В заключении МИДа говорится, что "побратимство" может нанести серьезный ущерб внешней политике Италии из-за связей местного совета и мэра Газы с ХАМАСом.

По информации итальянских СМИ, соглашение было подписано мэром Риаче и мэром города Газы в августе во время видеоконференции, а пакет документов был подан в министерство по делам регионов в ноябре.

