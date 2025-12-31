x
За несколько часов до Нового года полиция закрыла ресторан и торговую точку в центре Тель-Авива

время публикации: 31 декабря 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 21:05
За несколько часов до Нового года полиция закрыла ресторан и торговую точку в центре Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

За несколько часов до Нового года начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргароф подписал административные приказы о закрытии ресторана и закусочной в центре города. В обоих заведениях были задержаны палестинские нелегалы.

Пресс-служба полиции сообщает, что 29 декабря в ходе проверки полицейские обнаружили в ресторане на улице Кауфман троих работников - жителей Палестинской автономии, находившихся в Израиле незаконно. Нелегалы были задержаны, их работодатель, 26-летний житель Кфар-Земер, допрошен.

На следующий день, 30 декабря, при проверке в закусочной на улице Буграшов были задержаны трое жителей автономии, не имевшие разрешения на нахождение в Израиле. Также был задержан их работодатель - 49-летний житель Тель-Авива.

По итогам расследования было принято решение закрыть оба заведения общепита на 30 дней.

