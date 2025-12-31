Президент Ирана: "Против нас ведется полномасштабная экономическая война"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая 31 декабря на встрече с инвесторами и экономическими активистами в провинции Чехармехаль и Бахтиария, заявил, что страна находится в условиях "полномасштабной экономической войны". Об этом сообщило агентство Isna.

По словам президента, противники рассчитывают "поставить Иран на колени" через экономическое давление. Он заявил, что на этом поле битвы "командиры и главные солдаты – производители и экономические активисты". Задача государства – поддерживать их и устранять препятствия.

Пезешкиан раскритиковал практику множественных проверок производителей. Он сообщил, что отдал распоряжение упорядочить процесс с тем, чтобы "предприниматели не сталкивались ежедневно с множеством проверяющих структур".

Выступление Пезешкиана прозвучало на фоне углубляющегося экономического кризиса и протестов, связанных с ростом цен и падением курса национальной валюты.