БАГАЦ заморозил перевод денег религиозным учебным заведениям

Высший суд справедливости вынес временное постановление о заморозке перевода около миллиарда шекелей религиозным заведениям до вынесения постоянного решения по петиции "Еш Атид".

Речь идет о решении финансовой комиссии Кнессета перевести из остатков бюджета на 2025 год 768 млн шекелей ультраортодоксальным образовательным сетям. Еще 136 млн было решено перевести "признанным, но неофициальным" школам, и еще около 151 млн религиозным школам, которые полностью освобождены от преподавания базовых предметов.

В петиции "Еш Атид" указывалось, что финансовая комиссия обошла существующие ограничения и перевела деньги учебным заведениям, не преподающим базовых предметов, без всякого государственного контроля и без всяких условий.

Лидер "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что "решение подливает масло в огонь риторики ненависти, которой придерживается Яир Лапид". По словам Гольдкнопфа, решение суда наносит удар по невинным ультраортодоксальным детям, продолжая практику бюджетной дискриминации, цель которой лишить ультраортодоксальный сектор базовых прав.