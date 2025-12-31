x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 19:34
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ заморозил перевод денег религиозным учебным заведениям

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 31 декабря 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 19:37
БАГАЦ заморозил перевод денег религиозным учебным заведениям
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости вынес временное постановление о заморозке перевода около миллиарда шекелей религиозным заведениям до вынесения постоянного решения по петиции "Еш Атид".

Речь идет о решении финансовой комиссии Кнессета перевести из остатков бюджета на 2025 год 768 млн шекелей ультраортодоксальным образовательным сетям. Еще 136 млн было решено перевести "признанным, но неофициальным" школам, и еще около 151 млн религиозным школам, которые полностью освобождены от преподавания базовых предметов.

В петиции "Еш Атид" указывалось, что финансовая комиссия обошла существующие ограничения и перевела деньги учебным заведениям, не преподающим базовых предметов, без всякого государственного контроля и без всяких условий.

Лидер "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что "решение подливает масло в огонь риторики ненависти, которой придерживается Яир Лапид". По словам Гольдкнопфа, решение суда наносит удар по невинным ультраортодоксальным детям, продолжая практику бюджетной дискриминации, цель которой лишить ультраортодоксальный сектор базовых прав.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

Спикер Кнессета Амир Охана вновь проголосовал с оппозицией, возмутив религиозные партии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

Коалиционный кризис: голосование по законопроектам отменено
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2025

В Герцлии разбиты окна в кафе, работающем по субботам. Задержан сын известного активиста "Ликуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Видео с акции протеста "харедим": полицейский бьет, душит и бросает на землю подростка