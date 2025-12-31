x
31 декабря 2025
31 декабря 2025
31 декабря 2025
последняя новость: 22:29
31 декабря 2025
Мир

Трамп опубликовал ссылку на статью в NY Post о том, что "Путин является препятствием на пути к миру"

время публикации: 31 декабря 2025 г., 22:29
Трамп опубликовал ссылку на статью в NY Post о том, что "Путин является препятствием на пути к миру"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп выложил в социальной сети Truth Social ссылку на редакционную статью в New York Post, посвященную его усилиям завершить войну между Россией и Украиной.

В статье говорится, что встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго дала повод для осторожного оптимизма по поводу близкого завершения войны. Однако, по версии авторов, Путин предпочел распространить ложь о том, что Украина якобы попыталась атаковать одну из его резиденций. В статье отмечается, что Россия не предоставила никаких доказательств атаки, факт которой Киев отрицает.

Авторы статьи высказывают предположение, что история была, скорее всего, придумана или преувеличена Россией, чтобы дать повод Москве ужесточить позицию и сорвать переговоры.

Дональд Трамп, дав ссылку на редакционную статью New York Post, никак ее не комментирует.

