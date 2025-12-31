Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил выходцев из стран бывшего СССР с Новым годом. Видео
время публикации: 31 декабря 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 21:41
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал новогоднее поздравление для русскоязычных израильтян.
Нетаниягу говорит о войне, которую Израиль вел на семи фронтах и сумел противостоять своим врагам благодаря огромному героизму бойцов, "многие из которых родом из бывшего Советского Союза".
Премьер-министр отметил вклад русскоязычной общины "в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду". Он также говорит о том, что назначение генерала Романа Гофмана главой "Мосада" "отражает высокие стандарты качества", которые свойственны выходцам из стран бывшего СССР.
