Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил выходцев из стран бывшего СССР с Новым годом. Видео

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал новогоднее поздравление для русскоязычных израильтян.

Нетаниягу говорит о войне, которую Израиль вел на семи фронтах и сумел противостоять своим врагам благодаря огромному героизму бойцов, "многие из которых родом из бывшего Советского Союза".

Премьер-министр отметил вклад русскоязычной общины "в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду". Он также говорит о том, что назначение генерала Романа Гофмана главой "Мосада" "отражает высокие стандарты качества", которые свойственны выходцам из стран бывшего СССР.