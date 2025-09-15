x
последняя новость: 15:52
Израиль

Дедушка, подозреваемый в сексуализированном насилии в отношении внуков, задержан в аэропорту

время публикации: 15 сентября 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 14:47
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Иерусалима в возрасте около 70 лет, подозреваемый в многолетнем сексуализированном насилии в отношении трех своих несовершеннолетних внуков, бежал из страны и был в воскресенье вечером задержан сотрудниками полиции по возвращении в Израиль. Мировой суд Иерусалима продлил срок его содержания под стражей.

По сообщению полиции, расследование против подозреваемого велось в течение двух последних лет после получения жалоб о множестве случаев тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении троих его внуков, которым на тот момент не исполнилось 14 лет. Насилие происходило в семейном доме в Иерусалиме.

После сбора многочисленных показаний, укрепивших подозрения против него, правоохранительные органы подготовили все необходимое для немедленного ареста мужчины сразу по возвращении в страну. После задержания он был доставлен в полицейский участок для допроса, а затем доставлен в мировой суд, продливший срок его содержания под стражей до 17 сентября.

