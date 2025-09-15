В ходе обсуждения закона о призыве разразился скандал

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продолжает рассматривать законопроект о призыве в ЦАХАЛ ультраортодоксов.

На заседании, состоявшемся 15 сентября, разгорелся скандал между депутатом Рамом Бен-Бараком ("Еш Атид") и депутатом Яаковом Ашером ("Яадут а-Тора").

Бен-Барак резко раскритиковал идею предоставления отсрочки от службы ультраортодоксальным юношам. "Я говорю сейчас о принципе. Почему светские призываются в 18 лет, а ультраортодоксы получают отсрочку?" – спросил он.

Бен-Барака перебил депутат Ашер. "Если вы говорите о принципе, то почему вы не вспоминали о нем, когда были главой комиссии? Где ваши принципы были тогда? Вы вели одно заседание за другим, но об этом не говорили", – громко сказал он.

Бен-Барак попытался ответить, однако его прервал глава комиссии Боаз Бисмут. "До каких пор вы будете такими лицемерами? – закричал он, обращаясь к депутатам от оппозиции.

Обсуждение закона о призыве продолжается на фоне угроз депутатов от "Яадут а-Тора" развалить коалицию, если этот закон не будет принят в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни сказал в беседах с приближенными, что если закон о призыве не будет принят, правительство не просуществует до окончания нынешнего года.