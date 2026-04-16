769-я бригада продолжает действовать в Ливане: обнаружен подземный склад оружия. Фото, видео

Бойцы 769-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают точечную наземную операцию на юге Ливана.

В ходе операции подразделение сбора разведданных выявило две группы боевиков, планировавших нападение на израильские силы. Террористы были ликвидированы ударом дрона и совместным ударом с участием ВВС.

Военнослужащие также обнаружили большое количество оружия, в том числе автоматы "Калашников", противотанковые ракеты, гранатометы RPG, подземный склад оружия, в котором находились минометные снаряды.