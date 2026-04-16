В районе Хевель-Модиин упала велосипедистка, она в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о несчастном случае в районе Хевель-Модиин, где во время поездки на велосипеде упала женщина в возрасте примерно 70 лет.

Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму, она была подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозный сон. Медики эвакуировали ее на реанимобиле в больницу "Шиба" в тяжелом состоянии.