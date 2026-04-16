16 апреля 2026
последняя новость: 15:33
16 апреля 2026
Израиль

В Газе уничтожены трое высокопоставленных командиров ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 апреля 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 14:05
В Газе уничтожены трое высокопоставленных командиров ХАМАСа
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник в районе города Газа был ликвидирован командир подразделения связи террористической организации ХАМАС Ахмад Абу Хадира, который продвигал террористические планы против израильских сил и представлял для них угрозу.

Ранее на этой неделе в районе города Газа были ликвидированы Ислам Хишам Рияд Канита и Махмуд Хаммад Юсеф Хамдунэ – ключевые террористы производственного подразделения ХАМАСа, которые активно занимались восстановлением военных возможностей группировки во время действия прекращения огня.

Перед атаками были приняты меры для сокращения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного боеприпаса и воздушное наблюдение.

Израиль
922-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии