Сигналы тревоги в десятках населенных пунктов около границы с Ливаном

В 17:04 активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах Западной Галилеи в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Сигналы тревоги прозвучали в Маалот-Таршихе, Довеве, Нетуа, Фассуте, Цурэле, Эвен Менахеме, Идмите, Эйлоне, Горене и других населенных пунктах.

ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск нескольких ракет, ни одна из них не пересекла границу с Израилем.