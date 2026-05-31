Израильский стартап превращает хаос огромного объема видео в ценные разведданные

Компания Airis Labs разработала ИИ-платформу, преобразующую хаотичные потоки полевых видеозаписей в структуру для оперативного принятия решений.

Современные военные операции сопровождаются терабайтами видео: данные идут с дронов, видеорегистраторов, носимых камер, спутников и смартфонов. Но использовать этот ценный оперативный материал напрямую – невозможно. Все эти терабайты видео человек просмотреть не может, и действительно важные данные, которых относительно немного, просто тонут в цифровом шуме. Израильский стартап Airis Labs предложил технологию, которая превращает этот хаос в структурированную базу знаний в режиме реального времени.

Суть решения – в отказе от традиционного просмотра видео. Система работает на базе мультимодальных нейросетей. Вместо того, чтобы просто сохранять тяжелые файлы, ИИ "просматривает" видеопоток на лету и преобразует каждые несколько кадров в математический вектор – цепочку чисел. Этот вектор кодирует все содержание кадра: объекты, цвета, геометрию, лица и движение.

Сырое видео режется на короткие фрагменты и укладывается в облачное хранилище, где каждый кусок получает жесткую временную метку (таймкод). Параллельно ИИ формирует векторный индекс – компактную базу метаданных, которая весит во много раз меньше исходных файлов.

Векторный индекс обеспечивает мгновенный доступ и высокую скорость поиска, поскольку системе не нужно заново пересматривать видео. Запрос аналитика может быть любым – и текстовым ("найти синий пикап"), и визуальным (загруженное фото человека). ИИ превращает сам запрос в такой числовой вектор и мгновенно находит в базе кадры с максимальным математическим сходством. Оператор делает запрос и через доли секунды получает точные таймкоды и ссылки на нужные моменты видео.

В боевых условиях, где классическое распознавание часто ошибается из-за пыли или низкого разрешения, ИИ Airis Labs анализирует контекст: походку, одежду, окружение и ведет объект по изображениям, снятым разными камерами. Зрелость и оборонный потенциал этой технологии уже подтвердил рынок. Проект официально вышел из режима секретности и сразу объявил о привлечении $60 миллионов инвестиций.