Франция запросила экстренное обсуждение СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане
время публикации: 31 мая 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 17:25
Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с действиями Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, комментируя инициативу Парижа, заявил, что СБ ООН должен сосредоточиться на провале в обеспечении выполнения 1701-й резолюции, а также на том, что Ливан превратился в "форпост Ирана" у границ Израиля. По словам Данона, тот, кто позволил, чтобы это произошло, "не может читать морали Государству Израиль".
