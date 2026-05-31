Египет созывает экстренное совещание палестинских фракций в Каире

Египет пригласил представителей всех палестинских фракций, включая ХАМАС, на экстренную встречу в ближайшую среду, сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадат".

На встрече будут обсуждаться зашедшие в тупик переговоры по реализации второго этапа соглашения по Газе.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что во встрече примет участие представитель "Совета мира" Николай Младенов, а также другие посредники. По данным этого источника, в повестке заседания – передача контроля над безопасностью в секторе Газы новому административному комитету. По данным "Аль-Арабии", ХАМАС получил гарантии того, что часть его боевиков будут интегрированы в новые структуры.