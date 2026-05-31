Расследование CNN: Иран восстанавливает ракетную инфраструктуру быстрее, чем ожидалось

По данным CNN, удары США и Израиля вывели из строя 69 входов в подземные ракетные комплексы Ирана. С момента прекращения огня Иран сумел расчистить 50 из них, вернув себе доступ к 18 подземным объектам. Таким образом, Тегеран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее, чем прогнозировали западные спецслужбы.

Кроме того, по данным CNN, на военных базах восстановлены дороги, разрушенные ударами США и Израиля для того, чтобы не допустить их использования ракетными пусковыми установками. На территории баз все воронки от бомбардировок засыпаны, а на двух объектах дорожное покрытие уложено заново. В частности, спутниковые снимки ракетной базы к северу от Керманшаха показывают, что два входа в тоннели вновь открыты, а подъездные пути к ним отремонтированы.

Спутниковые данные также свидетельствуют о восстановлении ряда объектов на ракетных заводах, подвергшихся ударам в ходе войны, что вызывает опасения относительно возобновления производства ракет. Американский источник заявил CNN, что Иран восстанавливает ключевые военные мощности – производство дронов, пусковых установок и ракет – быстрее, чем предполагали аналитики разведывательного сообщества.

На прошлой неделе телеканал "Кан" сообщил, что Командование тыла готовится к возобновлению войны с Ираном. Военные исходят из того, что третий раунд боевых действий начнется внезапно, без предварительного предупреждения населения, местных властей и больниц – с целью застать Тегеран врасплох.

Если в ходе операции "Народ как лев" от первого удара до запуска иранских ракет по Израилю прошло 18 часов, а в операции "Рычащий лев" – менее трех часов, то в следующем конфликте, по оценкам военных, Иран попытается ответить еще быстрее. С первых минут войны весь тыл перейдет в "красный" режим: многие объекты гражданской инфраструктуры, аэропорт "Бен-Гурион" и учебные заведения будут закрыты.