16 апреля 2026
|
последняя новость: 09:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ЦАХАЛ анонсировал масштабные удары на юге Ливана и призвал к эвакуации

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Ливан
время публикации: 16 апреля 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 08:48
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей юга Ливана, которые все еще находятся к югу от реки Захрани.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля применить силу в этом районе, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам врет. Поэтому, заботясь о вашей безопасности, мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и срочно направиться к северу от реки Захрани".

"Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Для обеспечения вашей безопасности мы призываем вас немедленно перейти в район к северу от реки Захрани. Пребывание к югу от реки Захрани может подвергнуть опасности вашу жизнь и жизнь ваших семей. Обратите внимание: любое движение на юг может подвергнуть вашу жизнь опасности".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2026

922-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии