ЦАХАЛ анонсировал масштабные удары на юге Ливана и призвал к эвакуации

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей юга Ливана, которые все еще находятся к югу от реки Захрани.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля применить силу в этом районе, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам врет. Поэтому, заботясь о вашей безопасности, мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и срочно направиться к северу от реки Захрани".

"Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Для обеспечения вашей безопасности мы призываем вас немедленно перейти в район к северу от реки Захрани. Пребывание к югу от реки Захрани может подвергнуть опасности вашу жизнь и жизнь ваших семей. Обратите внимание: любое движение на юг может подвергнуть вашу жизнь опасности".