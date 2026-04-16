Прекращения огня в Ливане пока нет, но возможность паузы обсуждается

Несмотря на идущие при посредничестве США контакты между Израилем и Ливаном, решение о прекращении огня пока не принято. В Иерусалиме обсуждают возможность паузы в боях, однако на данном этапе она считается неактуальной, поскольку "Хизбалла" продолжает обстрелы израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 15 апреля заявил, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по "Хизбалле" и укреплять зону безопасности на юге Ливана, одновременно ведя переговоры с Бейрутом.

В ночь на 16 апреля и утром на северной границе Израиля несколько раз звучала тревога "Цева адом". Фиксировались вторжения БПЛА и ракетный обстрел.

Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и востоке Ливана. Судя по имеющимся данным, были атакованы не только объекты "Хизбаллы", но и объекты палестинских террористов. Судя по сообщениям ливанских источников, ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в Бурдж аш-Шамали, на восточной окраине Тира, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы с Израилем; в Тибнине, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 8 км от границы с Израилем; в Кфар-Сире, к северо-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы с Израилем; в Сахмаре, в долине Бекаа, на востоке Ливана; в Шахабии, к востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем; в Хабарии, на юго-востоке Ливана, примерно в 5 км от границы с Израилем.

Накануне ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал со ссылкой на "высокопоставленный источник в Иране", что в ночь на 16 апреля "под давлением Тегерана" будет объявлено о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. По словам источника, ожидается, что перемирие продлится около недели, до завершения режима прекращения огня между Ираном и США.

В Израиле эту информацию опровергли. Источник в Иерусалиме заявил 14-му телеканалу, что нет никакого решения о прекращении огня в Ливане.