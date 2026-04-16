x
16 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Бойцам МАГАВа, осужденным за мангал на базе в субботу, сократили срок наказания

время публикации: 16 апреля 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 18:14
Chaim Goldberg/Flash90

В ЦАХАЛе принято решение смягчить наказание четырем бойцам МАГАВа, отправленным в военную тюрьму на 20 суток за то, что они разожгли мангал на территории базы, нарушив правила.

Пресс-служба полиции сообщила, что пограничники будут освобождены в ближайший понедельник. Таким образом, срок наказания им был сокращен до семи дней.

Инцидент произошел на базе "Бейт-Хорон". Родители наказанных пограничников утверждают, что они были голодны, так как в столовой в субботу оставались только сладости и снэки. Проходивший мимо боец, заметив нарушение, сделал им замечание, а затем подал жалобу командиру базы. По итогам дисциплинарного разбирательства военнослужащие изначально были приговорены к 20 суткам военной тюрьмы.

В течение нескольких дней возле военной тюрьмы, в которой отбывали наказание провинившиеся, проходили массовые акции протеста.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook