Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 16 августа, температура понизится до среднесезонной впервые за последнюю неделю. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 24-34, на побережье Мертвого моря – 26-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье – небольшое понижение температуры. В понедельник-пятницу – без существенных изменений.