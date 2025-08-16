x
16 августа 2025
|
последняя новость: 05:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2025
|
16 августа 2025
|
последняя новость: 05:38
16 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 16 августа: понижение температуры до среднесезонной

Погода
время публикации: 16 августа 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 05:45
Прогноз погоды в Израиле на 16 августа: понижение температуры до среднесезонной
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 16 августа, температура понизится до среднесезонной впервые за последнюю неделю. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 24-34, на побережье Мертвого моря – 26-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье – небольшое понижение температуры. В понедельник-пятницу – без существенных изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook