16 декабря 2025
Израиль

Дело "Смайл Клиник": десятки кг наркотиков, миллионы долларов наличными

Полиция
Расследование
Наркотики
время публикации: 16 декабря 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 10:34
Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Подано предварительное обвинение против семерых подозреваемых по делу "Смайл Клиник": у преступников изъяты более трех миллионов долларов и один миллион шекелей наличными, а также десятки килограммов синтетического наркотика типа "доктор" (MMC – мефедрон, синтетический психостимулятор, известный как клубный наркотик).

По сообщению полиции, в течение последних несколько недель велось тайное расследование в отношении нескольких подозреваемых, управлявших крупномасштабной нарколабораторией, производившей и распространявшей огромные количества синтетических наркотиков.

Благодаря деятельности подозреваемых, четко распределивших между собой роли в этой преступной схеме, рынок в Израиле был наводнен наркотиком "доктор".

16 ноября, после перевода расследования в открытую фазу, крупные силы полиции при участии бойцов ЯСАМ, таможенной службы аэропорта "Бен-Гурион" и кинологического подразделения Налогового управления провели рейды по нескольким адресам в районе Ашдода.

В ходе операции были задержаны девять подозреваемых, изъяты значительные суммы наличных в израильской и иностранной валюте, обнаружены также огромные количества наркотиков типа "доктор" и других видов. В полиции отмечают, что речь идет об одной из самых крупных нарколабораторий, которые только встречались израильским правоохранительным органам в последние годы.

По завершении расследования подано предварительное обвинение против семерых подозреваемых: 72-летнего жителя Азура, 41-летнего жителя Холона, 30-летнего жителя Кирьят-Малахи, 43-летнего жителя Ашкелона, а также троих жителей Ашдода в возрасте 63, 63 и 55 лет.

Израиль
