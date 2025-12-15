Минздрав рекомендовал жителям Шохама меньше гулять по вечерам из-за дымящих свалок в ПА

Вечером 15 декабря министерство здравоохранения предупредило жителей Шохама и ближайших к нему поселков о высоком уровне загрязнения воздуха, рекомендовав, воздержаться от вечерних и утренних прогулок. Причиной загрязнения является сжигание мусора на свалках, находящихся в Палестинской автономии.

Минздрав сообщает, что в связи с многочисленными жалобами от жителей Шохама на дым и неприятные запахи и по просьбе мэрии Шохама министерство защиты окружающей среды установило в районе Адарим передвижную станцию мониторинга качества воздуха. Со 2 декабря станция постоянно отслеживает присутствие загрязняющих веществ в воздухе.

В ходе мониторинга воздуха в районе Адарим были обнаружены существенные отклонения по нескольким показателям, главным образом, по бензолу, являющимся одним из индикаторов загрязнения воздуха в результате сжигания отходов.

"Согласно данным министерства охраны окружающей среды, отклонения от нормы не являются постоянными, а появляются волнами, при этом концентрация бензола обычно повышается в вечерние часы с 20:00-21:00 и до 07:00-08:00, с пиками в ночное время", – говорится в сообщении.

До тех пор, пока не будет найдено решение проблемы, жителям Шохама и соседних населенных пунктов рекомендуется сократить активность на открытом воздухе в вечерние и утренние часы (особенно это касается лиц, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых людей, детей и беременных женщин). Вечером рекомендуется закрывать окна и выключать кондиционеры, забирающие воздух снаружи. Также рекомендуется избегать дополнительных источников воздействия бензола, таких как курение или дым от дров в закрытых помещениях.

При появлении одышки и затрудненного дыхания рекомендуется обратиться за медицинской помощью.