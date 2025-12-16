Опрос: три четверти украинцев против ухода из Донбасса

Киевский международный институт социологии публикует результаты опроса общественного мнения, проведенного с 26 ноября по 13 декабря на территориях, подконтрольных правительству Украины. В опросе приняли участие 547 респондентов.

75% опрошенных отвергают мирный план, предусматривающий вывод войск с Донбасса, ограничение численности украинской армии, не предоставляя при этом гарантий безопасности. Отмечается, что показатель не изменился с сентября, когда проводился предыдущий опрос.

72% респондентов готовы поддержать мирный план, который предусматривает замораживание войны по нынешней линии фронта, предоставление гарантий безопасности, не требуя от Украины формально признать оккупированные территории частью России.

Только 9% украинцев ожидают, что война окончится в начале 2026 года, 14% полагают, что она продлится по меньшей мере до первой половины будущего года, 63% заявляют, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – это на 1% больше, чем в сентябре.

49% заявляют, что доверяют Европейскому союзу, 23% говорят, что не доверяют ему – эти данные практически не изменились с декабря 2024 года. Доверие к США сократилось за этот период с 41% до 21%, а к NATO – с 43% до 34%.

61% украинцев выразил доверие президенту Владимиру Зеленскому, 32% ему не доверяют. В октябре эти показатели составляли, соответственно, 60% и 35%. Только 9% считают возможным проведение выборов в условиях военных действий, 57% говорят, что они возможны только после окончания войны.