Названо имя еще одной жертвы теракта в Сиднее: Эдит Брутман

Объявлено, что среди жертв ханукального теракта на пляже Бонди (Бондай) в пригороде Сиднея Эдит Брутман – она была вице-президентом комитета по борьбе с предрассудками и дискриминацией в организации "Бней Брит" в Новом Южном Уэльсе.

Ханукальный теракт в Сиднее

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

Постепенно публикуются сведения о жертвах теракта.

ИМЕНА ЖЕРТВ ТЕРАКТА

Матильда Би Бритван (Полтавченко) (10 лет). Ее семья из Одессы (Украина), но Матильда родилась в Австралии, куда ее близкие переехали более десяти лет назад.

Раввин Эли Шлангер (41 год) из движения "Хабад", один из организаторов праздника.

Александр (Алекс) Клейтман (87 лет), переживший Холокост, иммигрировал в Австралию из Украины, прикрыл собой от пуль свою жену Ларису.

Дан Элькайям (27 лет) – гражданин Франции, недавно иммигрировавший в Австралию. Футболист.

Раввин Яаков А-Леви Левитан (39 лет) – посланник движения "Хабад", секретарь раввинского суда в Сиднее, служил в образовательном центре BINA.

Реувен Моррисон (62 года) – уроженец бывшего СССР, бизнесмен, иммигрировавший в Австралию в 70-х, активный член еврейских общин Сиднея и Мельбурна. Открыто противостоял одному из террористов, давая время другим укрыться.

Питер ("Марцо") Мегер (61 год), фотограф, бывший офицер полиции.

Тибор Вейцен (78 лет), погиб, прикрывая жену. Иммигрировал в Австралию из Израиля в 1988 году.

Марика Погань (82 года) – бабушка и общественная активистка, сидела в первом ряду во время празднования Хануки. Иммигрировала в Австралию из Чехословакии в 1968 году.

Эдит Брутман (82 года) – вице-президент комитета по борьбе с предрассудками и дискриминацией в организации "Бней Брит" в Новом Южном Уэльсе.

Cреди убитых один гражданин Израиля, еще один израильтянин был ранен. Это официально подтвердил израильский МИД.

Список жертв теракта уточняется.

Сведения о раненых

В результате теракта ранения получили десятки людей. 42 раненых, включая четырех детей, были доставлены в больницы.

По состоянию на утро 15 декабря, 27 раненых все еще находятся в больницах. Из них шесть в критическом состоянии, состояние еще шести "критическое, но стабильное", остальные 15 – в стабильном состоянии. Среди тяжелораненых трое детей.

Полиция подтверждает ранения двух сотрудников правоохранительных органов.

Среди раненых Арсен Островский – адвокат, переживший в Израиле террористическую атаку 7 октября 2023 года, пишет News.com.au. В соцсетях также отмечают, что Арсен – председатель Еврейского совета Израиль-Австралия. Он прибыл в Сидней несколько недель назад.