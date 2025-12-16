Расследование дела об исчезновении 9-летней Айманут Касау передано "ЛАХАВ 433"

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви провел совещание, посвященное расследованию дела об исчезновении 9-летней Айманут Касау.

Пресс-служба полиции сообщила, что по окончании совещания Даниэль Леви распорядился передать дальнейшее расследование подразделению "ЛАХАВ 433".

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.