x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 20:59
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Расследование дела об исчезновении 9-летней Айманут Касау передано "ЛАХАВ 433"

Полиция
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:48
Расследование дела об исчезновении 9-летней Айманут Касау передано "ЛАХАВ 433"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви провел совещание, посвященное расследованию дела об исчезновении 9-летней Айманут Касау.

Пресс-служба полиции сообщила, что по окончании совещания Даниэль Леви распорядился передать дальнейшее расследование подразделению "ЛАХАВ 433".

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2025

13-й телеканал: полиция намерена отправить следственную группу в Эфиопию для поиска Айманут Касау
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2024

Отец Айманут Касау утверждает: за несколько дней до исчезновения ее пытались похитить
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 05 августа 2024

Поиски Айманут Касау в районе Цфата продолжаются. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

В Кнессете вновь обсудили дело Айманут: "Если бы она была из Кейсарии – искала бы вся страна"