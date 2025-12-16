x
$
ЦАХАЛ называет инцидент на перекрестке Элазар криминальным происшествием

время публикации: 16 декабря 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 15:05
ЦАХАЛ называет инцидент на перекрестке Элазар криминальным происшествием
Gershon Elinson/Flash90

В соответствии с совместным сообщением полиции и Армии обороны Израиля, происшествие на перекрестке Элазар в Гуш-Эционе не было попыткой теракта.

Сотрудник полиции во время поездки заметил нарушение правил дорожного движения, совершенное водителем автомобиля с палестинскими номерными знаками, и остановил этот автомобиль. Когда полицейский вышел из своей машины, палестинец попытался скрыться.

Опасаясь, что он может сбить полицейского, полицейский выстрелил в сторону автомобиля. Никто не пострадал, автомобиль скрылся с места происшествия.

В район, где произошел инцидент, прибыли крупные силы армии и полиции, ведутся розыски подозреваемого и его машины. По предварительным данным, речь идет о криминальном инциденте.

