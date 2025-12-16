x
16 декабря 2025
16 декабря 2025
16 декабря 2025
16 декабря 2025
Израиль

Бен-Гвир запретил сотрудникам министерства нацбезопасности участвовать в заседания комиссий Кнессета

Кнессет
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 16 декабря 2025 г., 14:39
Бен-Гвир запретил сотрудникам министерства нацбезопасности участвовать в заседания комиссий Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир направил письмо юридическому советнику Кнессета Сагит Афик.

В этом письме министр объявил, что до особого распоряжения перестает направлять сотрудников министерства и подчиненных ему структур на заседания комиссий Кнессета.

"В последние недели мы наблюдаем совершенно неподобающее поведение со стороны депутатов и глав комиссий, в первую очередь представляющих оппозицию", - говорится в письме Бен-Гвира. Он приводит ряд высказываний депутатов от оппозиции и заявляет, что в связи со всем изложенным накладывает запрет на участие сотрудников министерства в заседаниях комиссий Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
