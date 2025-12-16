Полиция: нападение на арабку в Яффо было спланированным, мотив – националистический

В полиции сообщают о существенном продвижении расследования нападения на женщину-водительницу, находившуюся на девятом месяце беременности, совершенного в пятницу вечером в Яффо.

Если ранее считалось, что нападение было совершено на почве внезапно вспыхнувшего конфликта, после допроса подозреваемых и более углубленного расследования полиция склоняется к националистической подоплеке случившегося.

Как сообщает во вторник, 16 декабря, "Исраэль а-Йом", нападение на женщину, утверждают представители полиции, было заранее спланированным. Все трое подозреваемых относятся к движению "Ноар гваот" ("Молодежь холмов", ранее они были выдворены с территории Иудеи и Самарии. В полиции утверждают, что в Яффо подозреваемые прибыли специально, чтобы спровоцировать беспорядки.

Несмотря на то, что до ареста подозреваемых полиция распространила их фотографии, следователи обратились в суд с просьбой запретить публикацию их имен. Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей на шесть дней, удовлетворив просьбу полиции о запрете публикации имен.

Напомним, нападение было совершено в пятницу вечером: после словесной перепалки с беременной женщиной, которая находилась в машине с детьми, в ее сторону был распылен слезоточивый газ, после чего нападавшие скрылись. Женщина сама обратилась в больницу за помощью.

Нападение вызвало беспорядки в Яффо.