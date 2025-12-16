Внимание, розыск: пропал 22-летний Натанэль Янив из поселка Беэротаим

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 22-летний Натанэль Янив из поселка Беэротаим, в последний раз его видели в понедельник, 15 декабря, на улице А-Пелег в Беэротаиме, после чего от него не было известий. Семья дала разрешение опубликовать сообщение о его пропаже.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Садот по телефону 09-9617201.