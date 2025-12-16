Суд над Нетаниягу: судья раскритиковал действия прокуратуры

В ходе допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу, судья Одед Шахам подверг резкой критике представителя прокуратуры Иегудит Тирош.

"У меня складывается впечатление, что перекрестный допрос, который вы ведете нам очень мало помогает. Вы представляете очень сложную и запутанную картину, из которой крайне сложно извлечь пользу для принятия решения по делу. Я оцениваю все по тому, помогает ли нам это принять решение в конце процесса. Думаю, что между строк можно понять, что именно я думаю", - сказал судья Шахам.

"Моя главная проблема заключается в том, что выбранное вами направление перекрестного допроса почти не помогает нам", - добавил судья.

Напомним, что ранее суд рекомендовал прокуратуре отказаться от обвинения во взяточничестве по "делу 4000". Прокуратура отклонила это предложение. На данный момент представитель прокуратуры допрашивает премьер-министра именно по этому делу.

