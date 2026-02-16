ЦИК обязал "Ликуд" удалить AI-картинку про Беннета, "Ликуд" требует того же от Либермана

После того, как председатель Центральной избирательной комиссии обязал партию "Ликуд" удалить с партийных аккаунтов в социальных сетях созданное при помощи искусственного интеллекта изображение Нафтали Беннета, изображенного вместе с лидерами "Объединенного арабского списка", "Ликуд" требует распространить те же стандарты и на другие партии.

В частности, в официальном аккаунте главы правительства Биньямина Нетаниягу в социальной сети Х упоминается поздравление с Днем Святого Валентина, опубликованное Авигдором Либерманом 14 февраля: на иллюстрации, сделанной при помощи AI-редактора, на фоне сердца из алых и розовых цветов человек, похожий на Биньямина Нетаниягу, улыбаясь, пожимает руки человеку, похожему на Мансура Аббаса.

"Либерман опубликовал сфабрикованную и лживую AI-фотографию премьер-министра Нетаниягу, на которой он держится за руки с Мансуром Аббасом, – сказано в посте на странице Биньямина Нетаниягу. – Так вот, Авигдор, вот настоящая, неотредактированная фотография, где ты с Мансуром Аббасом. Ты сидел с Мансуром Аббасом в прошлой каденции! Будучи министром финансов, ты безо всякого контроля перевел миллиарды шекелей "Братьям-мусульманам". И на ближайших выборах у тебя и у Беннета не будет коалиции без Мансура Аббаса, Ахмада Тиби и Аймана Удэ".

Авигдор Либерман ответил на этот пост фотографией, на которой Биньямин Нетаниягу также сидит в окружении представителей арабских партий. "А вот это не AI, господин Седьмое Октября", – гласит подпись к этому снимку.