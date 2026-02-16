Министр иностранных дел Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, прибывший в Женеву на ирано-американские переговоры, встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Это была обстоятельная техническая дискуссия в преддверии завтрашних переговоров", – сообщил Гросси.

Переговоры пройдут 17 февраля. Американскую делегацию возглавят специальный представитель американского президента Стив Виткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча лицом к лицу не состоится – общение будет идти при посредничестве Омана.

После приземления в Женеве Аракчи сообщил, что прибыл с конкретными идеями для достижения справедливого соглашения, однако подчеркнул: Иран не согласится вести переговоры под давлением и угрозами.

Накануне возобновления переговоров заместитель министра иностранных дел Исламской республики Маджид Тахт-Раванчи заявил в интервью телеканалу BBC, что Иран готов к компромиссам. "Однако мяч на стороне США, американцы должны показать, что они всерьез стремятся к соглашению", – отметил он.

Иранский чиновник заявил, что американцы отказались от требования полностью отказаться от обогащения урана, а также вновь заявил, что Тегеран не намерен обсуждать свою ракетную программу. Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Ирана отказа от обогащения урана.