В Пхеньяне открыт новый жилмассив, предназначенный для семей погибших на войне с Украиной

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на состоявшейся в Пхеньяне торжественной церемонии открыл новый жилой массив, предназначенный для семей военнослужащих, погибших в ходе российских военных действий против Украины.

Проект получил название "улица Себер". "В нем запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свою единственную жизнь для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины – КНДР", – сообщает агентство ЦТАК.

"Название улицы уже нашло свое место в глубине сердца у всех как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, символизирующую величие корейского народа и защитившую священное достоинство и честь", – заявил Ким Чен Ын.

"Все участники бурным ликованием приветствовали великого отца, который с пламенным чувством кровных уз высоко выдвигает героев войны и членов семей павших бойцов на пьедестал славы и открывает новую историю благородной любви и морального долга", - добавляет агентство.

Напомним, что КНДР направила в Россию около 14000 солдат, воевавших в основном в Курской области. По данным разведки Республики Корея, около 2000 из них были убиты.