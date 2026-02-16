Израильские ученые показали, как рак легких распространяется в мозг, и предложили метод борьбы

Исследователи из Тель-Авивского университета раскрыли биологический механизм, позволяющий клеткам опухоли проникать в мозг и уничтожать здоровые ткани, используя генетический сбой.

Ученые обнаружили, что основным фактором, который позволяет опухоли распространяться является генетический сбой – изменение числа хромосом в раковых клетках. Особое внимание исследователи уделили потере короткого плеча 17-й хромосомы. Этот генетический сбой приводит к дефекту гена p53, который в норме отвечает за "самоубийство" поврежденных клеток. Когда этот "хранитель генома" перестает работать, раковые клетки получают возможность бесконтрольно делиться и мигрировать в самые разные органы.

Сбой в 17-й хромосоме приводит и к другим последствиям, еще более опасным. Выяснилось, что отсутствие рабочего гена p53 заставляет клетки вырабатывать избыточное количество жирных кислот. Это превращает хорошо защищенную среду мозга в благоприятную для роста метастазов. Ученые идентифицировали главного виновника этого процесса – фермент SCD1. В ходе экспериментов на мышах и 3D-моделях было доказано, что блокировка этого фермента (в том числе препаратами, ранее созданными для лечения болезни Паркинсона) существенно замедляет развитие вторичных опухолей. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Соавтор исследования профессор Ури Бен-Давид отметил: "Большинство смертей от рака вызвано не первичной опухолью, а ее метастазами в жизненно важные органы. Среди них метастазы в мозг являются одними из самых смертоносных и трудноизлечимых".

Открытие позволяет медикам точнее прогнозировать риск поражения мозга. Пациенты с выявленными нарушениями в 17-й хромосоме будут получать более интенсивную терапию и проходить регулярную МРТ-диагностику для раннего обнаружения метастазов. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение жизни.